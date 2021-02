Nelle metro di New York , Chucky, la celebre bambola assassina ispirata dal film di diretto da Tom Holland nel 1988, attacca chi viaggia senza la mascherina o la indossa nel modo sbagliato. Un meccanismo senza dubbio bizzarro per limitare i contagi che fa parte di un esperimento sociale messo in atto da due attori, Miguel e Sara Stone.

“Context: Chucky was harassing people who were not wearing a mask on the train. He was not trying to steal or hurt anyone, but to provide a point about how a everyone else was protected except the one girl not wearing one.”

