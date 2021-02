Dal centro europeo per la prevenzione delle malattie è stata trasmessa la mappa che riporta la situazione pandemica europea. Mentre in diverse zone del vecchio continente la situazione appare in miglioramento l’Italia, ad eccezione di alcune regioni, appare tinta di rosso con la regione Umbria in zona rosso scuro.

Oltre all’Umbria rientra in quest’area anche il Trentino Alto-Adige. Non tutta l’Italia tuttavia è zona rossa. La Valle d’Aosta, la Sardegna e la Sicilia sono incluse tra le zone arancioni.

Per ciò che riguarda le altre aree europee preoccupa la situazione francese con buona parte del territorio rosso e alcune aree in zona rosso scuro. La situazione appare migliore in Spagna con la zona dell’Extremadura in arancione.

— ECDC (@ECDC_EU) February 25, 2021