Euro 2020, Mancini: “Non siamo ancora arrivati al successo”

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha raccontato il percorso che ha portato gli azzurri in finale. "Ci sarà da combattere".

Mancini aspetta a cantare vittoria e rimane con i piedi per terra fino all’ultimo. La finale di domenica 11 luglio allo stadio Wembley di Londra è carico di attesa, ma nonostante tutto il commissario tecnico della Nazionale davanti ai microfoni dell’UEFA ha parlato di come bisogna lavorare duramente per raggiungere e dei risultati e di come i risultati siano dovuti ad una buona intesa come gruppo: “Credo sia la base di tutti i gruppi di lavoro.

Siamo tutti insieme ormai da tanti giorni ma sono passati velocemente”.

Euro 2020 Mancini finale, “Orgoglioso dei ragazzi”

“Speravamo di poter fare un bel lavoro. Questo lo abbiamo fatto, ma alla fine conterà anche vincere”, così il CT Mancini che interpellato dall’UEFA ha fatto il bilancio del percorso che ha affrontato la Nazionale per arrivare fin qui. In particolare ha parlato di come solo arrivare in finale non sia sufficiente: “Sono orgoglioso di quello che i ragazzi hanno fatto.

Non era semplice. Ci hanno creduto sin dal primo giorno. Essere arrivati alla finale è un grande traguardo. Però non basta”.

Euro 2020 Mancini finale, “Sarà un successo solo se riusciremo a vincere”

Il CT della Nazionale ha poi proseguito: “Non siamo ancora arrivati al successo. Sarà un successo solo se riusciremo a vincere domenica” – ha quindi aggiunto: “Stiamo lavorando per questo da tanto tempo e ci speravamo. Quindi siamo stati felicissimi e per questo devo dire grazie a tutti i giocatori”.

Sulla partita che si prospetta ha dichiarato: “Arrivarci non è semplice ma va sempre giocata con concentrazione e allegria perché è sempre una partita di calcio. Non si può giocare una partita di calcio tesi, nervosi. Bisogna giocare con la pressione giusta, cercando veramente di andare a divertirsi. Solo così poi si vince una finale”.

Euro 2020 Mancini finale, “Ci sarà un bel tifo per l’Inghilterra”

Infine il CT ha commentato parlando del clima che potrebbero trovare a Wembley: “L’Inghilterra avrà lo stadio quasi tutto a sostenerla, è chiaro che ci sarà un bel tifo per loro.

Però, considerando che a parte le ultime partite dell’Europeo, venivamo da un anno e mezzo senza tifosi, va bene anche così. Credo sia una bellezza avere tanti tifosi allo stadio”.