L'Italia è in finale dell'Europeo U19, che giocherà contro il Portogallo. ha battuto la Spagna 3-2 in semifinale.

Gli Azzurrini dell’U19 battono la Spagna 3-2 e strappano un pass per la finale di domenica 16 luglio. A giocarsi l’Europeo Italia e Portogallo.

L’Italia U19 batte la Spagna e vola in finale

Una notte magica quella di Malta: nella serata di ieri, giovedì 13 luglio, l’Italia ha giocato “la partita perfetta”, imponendosi sulla Spagna per 3-2, e conquistando un pass per la finale dell’Europeo U19. È successo tutto nel secondo tempo dopo lo 0-0 dei primi 45′: due volte in vantaggio, con Vignato e Pisilli, e due volte raggiunti. Poi gli Azzurrini hanno trovato la rete decisiva con Lipani a 4′ dal 90esimo.

Due volte raggiunta – sull’1-1 e poi sul 2-2 – in una partita sempre vissuta al comando, la squadra di Alberto Bollini riesce a spuntarla nel finale. La gioia esplode sul colpo di testa di Luca Lipani, centrocampista classe 2005 del Genoa, al secondo gol nel torneo: è tutta sua la firma del 3-2.

La finale tra Italia e Portogallo

Ora l’ultimo imperdibile appuntamento è quello di domenica 16 luglio, ore 21:00, allo stadio di Ta’Qali di Attard. Qui l’Italia ritroverà il Portogallo, che nell’altra semifinale ha letteralmente asfaltato la Norvegia con un sonoro 5-0.

Una sorte simile era toccata proprio agli Azzurrini nella fase a gironi, quando avevano incassato un 5-1 per mano dei portoghesi. Sicuramente la voglia di rivalsa è tanta.