Eurovision 2021, la finale in diretta: dove vederla, la scaletta e i favoriti per la vittoria

La finale dell'Eurovision Song Contest 2021: dove seguire la serata, la scaletta delle esibizione e i favoriti per la vittoria.

Ha preso il via la finale di Eurovision Song Contest 2021, il festival musicale internazionale giunto alla settantacinquesima edizione: come seguire la diretta dalla Ahoy Arena di Rotterdam, qual è l’ordine di esibizione degli artisti e quali sono i favoriti per la vittoria?

Eurovision 2021, la finale in diretta

La finale del contest, presentata dalla olandese Chantal Janzen, dai cantanti Jan Smit ed Edsilia Rombley e dalla youtuber Nikkie de Jager (conosciuta con il nome d’arte NikkieTutorials), viene trasmessa in Italia su Rai Uno dove viene commentata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. La conduttrice Carolina Di Domenico invece sarà la portavoce ufficiale per l’Italia e annuncerà in collegamento i punti assegnati dalla giuria.

Come imposto dalle norme anti Covid, il pubblico non è presente davanti al palco ma è disposto soltanto sugli spalti.

Tutti sono senza mascherina perché in possesso di un certificato di negatività ottenuto dopo l’effettuazione di un tampone entro le 24 ore precedenti. Per quanto riguarda le votazioni, gli italiani che vivono sul suolo nazionale non potranno prendervi parte: potranno infatti votare solamente gli italiani che vivono all’estero.

Islanda in quarantena: in gara col video delle prove

La delegazione dell’Islanda non si è esibita live all’Eurovision Song Contest a causa di due casi di positività al Covid.

La band in gara e l’intero staff dei Daði og Gagnamagnið erano infatti in quarantena da domenica quando un tampone era risultato positivo e purtroppo nei giorni successivi anche il musicista ha scoperto di aver contratto l’infezione. Per questo gli organizzatori hanno mandato in onda il video delle prove generali. La stessa cosa era accaduta durante il Festival di Sanremo con Irama, finito in isolamento e dunque impossibilitato ad esibirsi in diretta.

Malgioglio a Putin dopo l’esibizione per la Russia: “Più sensibilità per LGBT”

Ad esibirsi per la Russia c’è stata Manizha “Russian Woman”, una canzone che Corsi ha così commentato: “Canta una frase importante, ovvero ‘Ogni donna russa deve sapere che è abbastanza da abbattere il muro‘“. Il suo vestito, ha ricordato il conduttore, è realizzato con pezzi di stoffa che arrivano da ogni parte della Federazione Russa. Dopo l’esibizione Malgioglio si è così rivolto al Presidente della Federazione Russa: “Ha toccato il cuore di tutti. Lei è vicina al mondo LGBT e visto che viene dalla Russia sarebbe una grande gioia se il grande presidente Putin avesse più sensibilità per la comunità gay. Nessuno di noi sceglie la propria natura“.

Chiara Ferragni invita a votare i Maneskin

“Ragazzi dovete votare 24 per i Maneskin all’Eurovision“. Così Chiara Ferragni ha invitato i suoi follower internazionali a votare la band italiana al contest internazionale. Un intervento preannunciato dal marito Fedez che sul suo profilo Instagram aveva anticipato che a breve, dopo aver messo a dormire la secondogenita Vittoria, avrebbe iniziato a dare sostegno social alla band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan.

Avendo 26 milioni di follower tra cui molti residenti in territorio internazionale, il supporto dell’influencer potrebbe essere d’aiuto per i Maneskin come lo fu per il marito a Sanremo. Grazie ai suoi appelli e al supporto del pubblico, Fedez (in gara con Francesca Michielin) riuscì infatti a scalare decine di posizioni arrivando secondo sul podio.

Malgioglio: “Anxhela doveva evitare abito alla Beyoncé”

Esibitasi per seconda con “Karma”, Malgioglio ha commentato così la performance dell’albanese Anxhela Peristeri: “Un mezzo soprano, grande estensione vocale. Ha una voce dalla potenza eccezionale ma doveva evitare il vestito alla Beyoncè“.

Eurovision 2021, finale in diretta: la scaletta

I paesi che partecipano alla serata finale sono in totale 26 e i Maneskin, vincitori dell’ultima edizioni di Sanremo e rappresentanti dell’Italia, si esibiranno per ventiquattresimi.

Questo l’ordine di esibizione degli artisti dei singoli stati con le relative canzoni:

Cipro: Elena Tsagkrinou – El diablo

Albania: Anxhela Peristeri – Karma

Israele: Eden Alene – Set Me Free

Belgio: Hooverphonic – The Wrong Place

Russia: Manizha – Russian Woman

Malta: Destiny – Je me casse

Portogallo: The Black Mamba – Love Is on My Side

Serbia: Hurricane – Loco loco

Regno Unito: James Newman – Embers

Grecia: Stefania – Last Dance

Svizzera: Gjon’s Tears – Tout l’Univers

Islanda: Daði & Gagnamagnið – 10 Years

Spagna: Blas Cantó – Voy a quedarme

Moldavia: Natalia Gordienko – Sugar

Germania: Jendrik – I Don’t Feel Hate

Finlandia: Blind Channel – Dark Side

Bulgaria: Victoria – Growing Up Is Getting Old

Lituania: The Roop – Discoteque

Ucraina: Go_A – Šum

Francia: Barbara Pravi – Voilà

Azerbaijan: Efendi – Mata Hari

Norvegia: Tix – Fallen Angel

Paesi Bassi: Jeangu Macrooy – Birth of a New Age

Italia: Maneskin – Zitti e buoni

Svezia: Tusse – Voices

San Marino: Senhit feat. Flo Rida – Adrenalina

Eurovision 2021, finale in diretta: i favoriti

Secondo i principali bookmaker i Paesi favoriti per la vittoria al momento sono la Francia (Barbara Pravi) e Malta (Destiny Chukunyere, vincitrice di Junior Eurovision Song Contest nel 2015), che si contendono il podio con la Svizzera (Gjon’s Tears). I Maneskin potrebbero raggiungere la quarta posizione o comunque il podio, ma durante la finale tutte le ipotesi rimangono aperte.

Eurovision 2021, finale in diretta: le prime parole dei Maneskin

Queste le parole del gruppo italiano in collegamento con Diodato, presente al festival l’anno scorso: “L’arena è super, il palco è stupendo e siamo molti emozionati“. Tanti gli artisti che stanno supportando i vincitori del Festival della Musica Italia, a partire da Fedez che con loro ha condiviso il podio sanremese e che ha invitato gli italiani all’estero a votarli:



Anche Emma Marrone ha voluto fare il suo in bocca al lupo ai Maneskin ricordando la sua partecipazione all’Eurovision 2014 dove arrivò ventunesima:

Un grande in bocca al lupo ai @thisismaneskin !

Siete pazzeschi… e ricordatevi che peggio del mio 21º posto c’è solo la birra calda!

Spaccate tutto ❤️🙏🏼 — Emma Marrone (@MarroneEmma) May 22, 2021

Eurovision 2021, finale in diretta: incidente durante le prove

Paura durante le prove per la squadra che rappresenta la Repubblica di San Marino. Mentre si stavano esibendo sulla pedana rotante, Senhit e i ballerini hanno dovuto fare un salto mentre questa era in movimento a velocità avanzata perché il tecnico incaricato non l’ha fermata.

Una volta scesi dalla lastra, gli artisti hanno rischiato di essere travolti mentre ruotava ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Ciononostante l’esibizione sembra aver penalizzato Senhit e i ballerini che a causa della pedana in movimento non sono riusciti a tenere la concentrazione e a eseguire correttamente le coreografie.