Eurovision 2022, la cantante dell'Olanda è identica a Soleil Sorge: le foto rese virali dai fan.

In gara all’Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza dell’Olanda, la cantante S10 somiglia terribilmente ad una nostra connazionale particolarmente famosa nell’ultimo periodo. Stiamo parlando di Soleil Sorge, ex Vippona ed ex opinionista de La Pupa e il Secchione Show.

Eurovision: la cantante dell’Olanda è identica a Soleil

Si chiama Stien den Hollander, in arte S10, ed è la cantante dell’Olanda in gara all’Eurovision Song Contest 2022. La ragazza è giovanissima, ha solo 21 anni, e si è presentata al Pala Alpitour di Torino con la canzone De Diepte. A parte la sua bellissima voce, i fan nostrani più attenti hanno notato una certa somiglianza con Soleil Sorge. Le due sono quasi identiche.

S10 e Soleil a confronto

La cantante dell’Olanda e Soleil sono entrambe bionde e, stando agli scatti social di entrambe, amano alla follia le bandane.

Sia S10 che la Sorge sfoggiano spesso questo accessorio a mo’ di copricapo ed è proprio questo il primo dettaglio che spinge a fare un confronto tra le due. Anche lo sguardo è simile, per non parlare della fisicità. Insomma, almeno a primo impatto, le si potrebbe tranquillamente confondere.

Silenzio sulla somiglianza da parte delle dirette interessate

Per il momento, né Soleil e né tantomeno la cantante dell’Olanda hanno commentato la strana somiglianza.

S10, di certo, non sa nemmeno chi sia la Sorge, mentre l’influencer potrebbe essersi accorta della cosa guardando l’Eurovision Song Contest 2022.