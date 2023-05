Eurovision 2023: chi è Andrew Lambrou, il cantante che gareggerà per Cipro

Countdown per sabato 13. Si avvicina la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 e l’attesa si fa sempre più calda. Tra i cantanti in gara, da Cipro c’è Andrew Lambrou. Scopriamo qualche curiosità su di lui.

Un talento già a 5 anni

Nato a Sydney il 25 maggio 1998 da genitori greco-ciprioti, Andrew Lambrou ha frequentato la Ams Music School e a soli 5 anni si è aggiudicato la vittoria in una competizione scolastica eseguendo Do-Re-Mi di The Sound of Music. Inizia a farsi conoscere nel 2013 con la cover di My Immortal degli Evanescence. Nel 2015 partecipa a alla settimana edizione australiana di X Factor. Nel 2021 partecipa a Eurovision – Australia Decides 2022 per essere scelto come rappresentante all’Eurovision con Electrify, ma non ce la fa: arriva settimo con 51 punti.

Sul palco con Break a Broken Heart

È stato selezionato dalla CyBc, l’emittente radiotelevisiva cipriota, per partecipare all’Eurovision Song Contest a Liverpool sabato 13. La sua sarà la sesta esibizione durante la seconda serata della competizione europea sul palco dell’Arena di Liverpool con Break a Broken Heart. Tra i suoi maggiori successi ricordiamo anche Confidence, Lemonade e Throne (singoli usciti nel 2021). È possibile trovare testo e video di sul sito dell’Eurovision Song Contest 2023.