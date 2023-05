Eurovision 2023: chi è Gustaph, il cantante che gareggerà per il Belgio

Gustaph (nome d'arte di Stef Caers) è stato scelto per rappresentare il Belgio durante l'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest: si esibirà con il singolo intitolato Because of You

Countdown per sabato 13. Si avvicina la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 e l’attesa si fa sempre più calda. Tra i cantanti in gara, dal Belgio c’è Gustaph. Scopriamo qualche curiosità su di lui.

Due pseudonimi

Nato il 5 luglio 1980 a Lovanio (Belgio), Stef Caers intraprende la sua carriera musicale nel 2000 con lo pseudonimo di Steffen (solo nel 2014 diventa Gustaph). Dopo aver frequentato il conservatorio di Gand, è col primo nome d’arte che pubblica il singolo Gonna Lose You, grazie al quale ha ricevuto il premio di Radio 2 Zomerhit. Nel 2010 è entrato a far parte del gruppo statunitense Hercules & Love Affairs. Because of You è il singolo con cui il cantante si presenta alla quinta esibizione della seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2023 sul palco dell’Arena di Liverpool.

Gustaph insegna canto

Una carriera più che ventennale, nel corso della quale il cantante ha partecipato anche a uno dei tour delle Pointer Sisters. Non è la prima volta che Gustaph partecipa all’Eurovision Song Contest: l’artista ha presenziato al festival come corista durante le performance di Sennek nel 2018 e degli Hooverphonic nel 2021. Insegnante di canto presso la Hogeschool e l’Accademia delle belle arti di Gand, Because of You è stato scelto come brano con cui il cantante partecipa all’Eurovision Song Contest 2023 durante la competizione belga Eurosong 2023 nel novembre 2022.