Mengoni sceglie "Due Vite" per l'Eurovision: "Voglio portare me stesso su quel palco"

Dopo la vittoria a Sanremo 2023 Marco Mengoni rappresenterà l’Italia durante l’Eurovision. Per il cantante sarà la seconda partecipazione al Song Contest, vi aveva già partecipato precisamente dieci anni fa, nel 2013 con il brano l’Essenziale, con cui arrivo settimo in classifica.

Quale brano ha scelto Mengoni per l’Eurovision

Il cantante avrebbe potuto esibirsi con qualunque brano pubblicato dal primo settembre 2022 in avanti, quindi la scelta sarebbe potuta ricadere su un’altra traccia, proveniente dall’album Materia (Terra) uscito lo scorso 17 ottobre.

Mengoni ha però scelto di portare all’Eurovision di Liverpool il brano con cui ha vinto Sanremo, “Due vite” dando anche una spiegazione al pubblico: “Ho scelto Due vite perché voglio portare me stesso su quel palco, e questo brano è una riflessione a cui tengo molto e mi piace l’idea che arrivi a così tante persone, anche con un background culturale e musicale così diverso dal mio, non vedo l’ora”. In molti sia durante il Festival, sia nei tanti ascolti in radio, si saranno chiesti quali sia il significato dietro il testo di “Due vite”, rivelato dal cantante a Radio DEEJAY: “È un viaggio intimo, un invito rivolto a tutti noi ad accettare quello che la vita ci offre perché tutto quello che viviamo ci serve per crescere e va accettato, senza ripensamenti, rimpianti, senza se e senza ma”.