Eurovision, presto un francobollo sulla vittoria dell’Ucraina: l’annuncio del direttore delle Poste

Il design del francobollo celebrativo della vittoria della band ucraina all'Eurovision 2022 sarà deciso in accordo con gli organizzatori del concorso

Le poste ucraine, Ukrposhta, hanno annunciato che verrà emesso un francobollo per celebrare la vittoria della Kalush Orchestra all’Eurovision Song Contest 2022. Il design del francobollo sarà deciso con gli organizzatori del concorso

Ucraina, un francobollo celebrativo per la vittoria all’Eurovision

Il servizio postale ucraino Ukrposhta ha annunciato che verrà emesso un francobollo per celebrare la vittoria della Kalush Orchestra all’Eurovision Song Contest 2022. Lo ha annunciato su facebook il Presidente del servizio postale Igor Smilyansky, dopo i complimenti di rito alla band seguiti a quelli del Presidente Zelensky.

La grafica del francobollo

Per quanto riguarda la grafica del francobollo, come specifica Smilyansky, sarà concordata con gli organizzatori del concorso per non violare i diritti di proprietà intellettuale.

Nel post si vede una delle tante immagini possibili con la scritta “Save Mariupol, Save Azovstal” sullo sfondo dei colori della bandiera ucraina che riprende l’appello della stessa band al termine dell’esibizione all’Eurovision Song Contest 2022.

Come ha ricordato lo stesso direttore delle Poste, un francobollo celebrativo era stato emesso anche per Ruslana e Jamala, le due cantanti ucraine che hanno vinto l’Eurovision nel 2004 e nel 2016.

Il francobollo dell’Isola dei serpenti

Intanto, le aste di altri francobolli emessi dal servizio postale stanno raccogliendo fondi da destinare in beneficienza. Il mese scorso, come ha raccontato l’ansa riprendendo i media ucraini, si erano viste lunghe code a Kiev per acquistare Il francobollo emesso dalle poste ucraine con l’insulto dei soldati dell’Isola dei Serpenti alla nave ammiraglia russa Moskva, affondata al largo di Odessa.