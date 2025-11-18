Eva Herzigova incontra Leonardo DiCaprio: un momento imperdibile a Belve

Nella recente puntata del programma Belve, condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, è stata ospite la famosa modella ceca Eva Herzigova, insieme a Cristiano Malgioglio, Genny Urtis e Big Mama. Durante l’intervista, la Fagnani ha interrogato Eva riguardo alla sua presunta relazione con l’attore americano Leonardo DiCaprio, risalente a circa due decenni fa.

Eva ha minimizzato l’accaduto, affermando che si trattava di un semplice incontro avvenuto dopo la fine del suo matrimonio con il batterista Tico Torres, membro dei Bon Jovi.

“Se c’è stata una storia d’amore? No, era già tutto finito. Con DiCaprio c’è stato solo un incontro simpatico”, ha dichiarato, lasciando intendere che la loro interazione non avesse avuto un significato profondo.

Il passato di Eva Herzigova

Le cronache riportano che la modella e DiCaprio si sarebbero incontrati nel 1998 a una festa a Parigi, in occasione della presentazione del film La maschera di ferro. Si dice che tra i due ci sia stata una relazione durata un paio di mesi, ma le parole di Eva suggeriscono un approccio più disinvolto al ricordo di quell’incontro.

La vita dopo il matrimonio

Dopo aver chiuso il capitolo con Tico Torres, nel 2003 Eva ha trovato l’amore nell’imprenditore torinese Gregorio Marsiaj. I due si sono sposati nel 2019, ma il loro legame non è stato esente da difficoltà. Nel 2011, Marsiaj è stato paparazzato mentre si scambiava effusioni con un’altra donna a Praga, scatenando un’ondata di gossip. Le immagini sono state pubblicate dal magazine Chi, generando un forte clamore mediatico.

Francesca Fagnani ha chiesto a Eva come avesse affrontato questa situazione. Con grande sincerità, la modella ha affermato di aver perdonato il marito: “Credo che, specialmente quando ci sono dei figli, sia importante combattere per la famiglia. Non vale la pena distruggere qualcosa di significativo per delle foto”. La Herzigova ha anche riflettuto sul concetto di tradimento, sostenendo che è una donna a decidere di provocare, mentre l’uomo può trovarsi in una posizione di debolezza.

Il dibattito sulle responsabilità

Le affermazioni di Eva hanno sollevato interrogativi sulla responsabilità nel tradimento. Fagnani ha prontamente ribattuto, sottolineando che l’idea della donna tentatrice e dell’uomo vittima della tentazione è un cliché che non riflette la realtà attuale. “La dinamica della colpa è condivisa”, ha affermato la conduttrice. I tempi sono cambiati e le narrazioni devono evolversi con essi.

Un esempio recente

Questa discussione sul tradimento non è estranea ai reality show italiani, come dimostra il caso di Grazia Kendi, concorrente del Grande Fratello, che ha confessato il suo interesse per un ragazzo già fidanzato. Questa situazione ha creato tensioni, evidenziando come le dinamiche relazionali siano complesse e sfaccettate.

La chiacchierata tra Francesca Fagnani e Eva Herzigova ha messo in luce non solo un episodio del passato, ma ha anche aperto un importante dibattito sulle relazioni amorose, il perdono e le responsabilità all’interno di esse. La trasmissione ha dimostrato ancora una volta il suo valore nel rivelare le sfide e le verità che i personaggi pubblici affrontano nella loro vita privata.