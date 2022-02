Evasi ad Avellino, catturato in Francia uno dei due detenuti, l'altro ancora in fuga. Hassin Kilifi è finito in manette dopo l'evasione lo scorso genn

Evasi ad Avellino, finisce in manette uno dei due fuggitivi. Hassin Kilifi, 40enne di origine marocchina, era evaso l’11 gennaio 2022 dal carcere, assieme a un altro detenuto.

Evasi ad Avellino, catturato Kilifi

Hassin Kilifi è stato arrestato in Francia, ipotizzando una fuga all’estero era stata allertata anche l’Interpol per rintracciarlo il prima possibile.

Il carcerato era finito dietro le sbarre per traffico di droga e avrebbe finito di scontare la pena nel 2027, dopo poco più di 6 anni.

Segnalato come sospetto radicalizzato, è stato bloccato dalla polizia francese su segnalazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha coordinato le indagini di Polizia Penitenziaria, Carabinieri di Avellino e del Ros.

Evasi ad Avellino, due detenuti in fuga e uno bloccato

L’11 gennaio 2022, Kilifi era evaso dal carcere Bellizzi di Avellino, in provincia di Napoli, assieme ad altri due detenuti.

I tre avevano fatto un buco nel muro e usato una corda per calarsi verso la libertà.

L’altro compagno di carcere, il 22enne romeno Florian Mocian, stava scontando una pena per omicidio che avrebbe concluso nel 2032. Il terzo detenuto, 45enne albanese, non è riuscito a fuggire dal Bellizzi.

Avellino, indagini sugli evasi per ricostruire la dinamica

A seguito dell’evasione, le forze dell’ordine si sono subito mobilitate per cercare i fuggitivi usando ogni mezzo possibile.

Si pensava che i due fuggitivi si fossero rifugiati sulle montagne a Sud di Avellino per nascondersi.

Hassin Kilifi è finito in manette ieri, il 6 febbraio 2022, attualmente sono ancora in corso le indagini per ricostruire la fuga e capire come sia arrivato sino in Francia.