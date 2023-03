Everything Everywhere All At Once: trama e significato

Everything Everywhere All At Once: trama e significato

Everything Everywhere All At Once: trama e significato

Everything Everywhere All At Once è un film con Michelle Yeoh che ha ottenuto 11 candidature agli Oscar 2023.

Everything Everywhere All at Once è il film candidato a 11 nomination agli Oscar, con protagonista Michelle Yeoh. Un film molto particolare, che punta tutto sull’originalità.

Everything Everywhere All at Once: 11 candidature agli Oscar

Everything Everywhere All at Once è un film con Michelle Yeoh che ha ricevuto 11 candidature agli Oscar. Un film divisivo, che punta sull’originalità, e sul multiverso, diretto dai The Daniels, ovvero Daniel Kwan e Daniel Scheinert, e prodotto dai Fratelli Russo. La protagonista è Michelle Yeoh, nata in Malesia nel 1962, diventata una star degli action movie di Hong Kong negli anni 80 e 90, spesso accanto a Jackie Chan. Le candidature agli Oscar hanno portato il film al cinema, in 150 sale in tutta Italia, dal 2 febbraio 2023. Le candidature agli Oscar fanno capire che il cinema si mescola sempre di più allo stile popolare, con leggerezza, messaggi antirazzisti e di inclusività. La nomination per Michelle Yeoh è molto importante, perché è la prima volta nella storia dell’Academy in cui un’attrice asiatica è stata candidata come “migliore attrice protagonista”. L’unico precedente riguarda Merle Oberon per The Dark Angel, nel 1936. Il titolo del film significa letteralmente “tutto ovunque, in una sola volta” e fa riferimento ai multiversi in cui si muove la protagonista, la casalinga Evelyn.

Everything Everywhere All at Once: la trama e il cast

Il film racconta la storia di Evelyn, interpretata da Michelle Yeoh, e il marito Waymond, interpretato da Ke Huy Quan, una coppia di cinesi-americani che lavorano in una lavanderia a gettoni di loro proprietà. I due devono presentarsi all’ufficio imposte, perché sembra abbiano evaso il fisco. Incalzata dalle domande dell’impiegata, interpretata da Jamie Lee Curtis, Evelyn si ritrova improvvisamente sbalzata in un’altra dimensione, come sospesa. Un alter ego spazio-temporale del marito Waymond la informa che è in grado di spostarsi nel multiverso, e cercare di contrastare una forza malvagia che minaccia il mondo intero.

Everything Everywhere All at Once: il significato

Everything Everywhere All at Once riporta l’attenzione sull’importanza della creatività e dell’originalità nel mondo del cinema. Gli effetti speciali sono importanti, ma la creatività è la base di tutto, come si comprende da questa pellicola. Una sfida per superare tutto ciò che è già stato raccontato, andando a parlare di multiverso in modo nuovo, con una narrazione diversa, che sottolinea il bisogno di comunicare, di trovare un significato al caos quotidiano. Aspetti negativi e positivi che si intrecciano, facendo comprendere la realtà, ma anche il mondo del multiverso, di cui si parla sempre più spesso negli ultimi tempi.