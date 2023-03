La notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo 2023 andranno in onda gli Oscar 2023. Scopriamo insieme come guardare la cerimonia in diretta.

Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo 2023, andrà in onda la cerimonia degli Oscar, che continua ad essere un vero e punto di riferimento del settore, molto attesa da parte del pubblico.

Premi Oscar 2023: come seguire la cerimonia in diretta tv e streaming dall’Italia

La cerimonia degli Oscar continua ad essere un evento particolarmente atteso, nonostante i cambiamenti che ha subito nel corso degli anni. Esercita sempre un fascino particolare sul pubblico, che ama scoprire chi riuscirà ad ottenere la tanto ambita statuetta. La cerimonia degli Oscar è arrivata alla sua 95esima edizione e si tratta della seconda edizione dalla fine dell’emergenza sanitaria. Anche gli spettatori italiani non vedono l’ora di assistere a questa attesissima cerimonia, che si terrà durante la notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo.

In Italia verrà trasmessa da Sky Cinema Oscar, il canale 303 di Sky che ha preso questo nome dal 4 al 17 marzo. Gli Oscar saranno trasmessi anche da Sky Uno e, in chiaro, da TV8. L’appuntamento è per le 23.15 con il collegamento dal red carpet per mostrare i primi arrivi delle star di Hollywood. La cerimonia vera e propria, invece, inizierà alle 2 del mattino. Lunedì 13 marzo gli spettatori potranno guardare Il meglio della notte degli Oscar 2023 alle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, e in seconda serata su Tv8. Per quanto riguarda lo streaming, gli Oscar saranno disponibili su NOW.

La notte degli Oscar: come seguirla in Italia

Dagli studi Sky sarà Francesco Castelnuovo ad accompagnare gli spettatori durante questa serata importante serata, commentando tutti i momenti più salienti, dal Red Carpet fino a tutte le premiazioni dal Dolby Theatre di Los Angeles, insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova e alla giornalista di Sky TG24 Francesca Baraghini. In studio sarà presente anche Costantino della Gherardesca, conduttore di Pechino Express, e l’attore Claudio Santamaria. La notte degli Oscar sarà riproposta integralmente nella mattina e nel pomeriggio di lunedì 13 marzo su Sky Cinema Oscar e successivamente sarà disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW. Il film che ha avuto più candidature quest’anno è Everything Everywhere All at Once, con 11 nomination, seguito da Niente di nuovo sul fronte occidentale e Gli spiriti dell’isola, con 9 nomination. Non ci sono film italiani candidati al premio di miglior film internazionale, ma è stato candidato al premio di miglior cortometraggio Le pupille di Alice Rohrwacher.