Expo 2030, ospita Riyad: Roma battuta

La città di Roma ha perso la candidatura per ospitare l’Expo 2030, ottenendo solo 17 voti nell’assemblea del Bureau International des Expositions. Nonostante le speranze di ripetere il successo dell’Expo 2015, Roma è stata superata da Riyad, che ha ottenuto 119 voti, e da Busan al secondo posto con 19 voti. Tuttavia, c’è ancora una possibilità per Roma di arrivare al ballottaggio come seconda classificata.

Expo 2030: ospita Riyad

Con 119 voti, Riad ha ottenuto la maggioranza dei consensi, superando le altre due città candidate. L’annuncio è stato dato durante l’assemblea generale del Bureau International des Expositions a Parigi. Questa prestigiosa fiera internazionale sarà dunque organizzata nella capitale dell’Arabia Saudita, che si è distinta per i suoi programmi di investimenti miliardari. La scelta di Riad come sede dell’Expo 2030 porterà sicuramente vantaggi economici e culturali alla regione, attirando turisti e stimolando la creazione di nuove opportunità commerciali e di lavoro.

Expo 2030: tutto quello che c’è da sapere

L’Expo 2030 è un evento di portata mondiale che attira l’attenzione di tutti i paesi partecipanti. Durante questa esposizione universale, le nazioni possono presentare le loro innovazioni e progetti in vari settori, come tecnologia, scienza, arte e cultura. L’obiettivo principale dell’Expo è promuovere lo sviluppo sostenibile e la collaborazione internazionale per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, la povertà e l’urbanizzazione. Oltre alle esposizioni tematiche, l’Expo offre anche spazi per eventi culturali, conferenze e dibattiti che coinvolgono esperti da tutto il mondo. È un’opportunità unica per gli individui e le imprese di connettersi globalmente e condividere idee innovative per migliorare la vita sulla Terra.

Le speranze di Roma nel ballottaggio contro Riyad

Nonostante le speranze di Roma nel ballottaggio contro Riyad, la città italiana si è trovata sconfitta su tutta la linea. Nonostante il sostegno dell’Unione Europea e l’endorsement dell’Alto Rappresentante Ue per la politica estera a favore della candidatura romana, i voti sono andati a favore di Riyad. Tuttavia, non è ancora tutto perduto per Roma, poiché c’è ancora una possibilità di arrivare al ballottaggio come seconda classificata. In caso di ballottaggio con Riyad, Roma potrebbe avere una chance reale di competere, poiché molti Paesi potrebbero cambiare il loro sostegno. Pertanto, nonostante la sconfitta iniziale, le speranze rimangono vive per la capitale italiana di ospitare Expo 2030.