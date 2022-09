È avvenuto tutto a Ein Naqquba, un villaggio a circa 10 chilometri dalla città santa, un 35enne fa guidare l'auto al cane e pubblica il video: arrestato

Ariva da Israele la curiosa notizia di un uomo che fa guidare l’auto al cane e pubblica il video sui social: per questa scelta non proprio in sicurezza è stato arrestato un 35enne. C’è che guida come un cane e chi il cane lo fa guidare proprio e l’uomo è finito in manette ad opera della polizia di Gerusalemme che ha punto la sua bravata.

Fa guidare l’auto al cane e pubblica il video

Il caso è avvenuto a Ein Naqquba, villaggio a circa 10 chilometri da Gerusalemme. Quel video sui social infatti è stato visionato dalle forze dell’ordine che hanno individuato l’autore nonché autore del gesto e lo hanno arrestato, dopo aver scoperto che il veicolo era “anche sprovvisto di assicurazione”. Sui social le immagini sono virali e possono anche suscitare un refolo di ilarità, ma non bisogna dimenticare che certi comportamenti irresponsabili alla guida possono portare più alla morte che alle risate.

La bravata, l’arresto e la nota della polizia

Nel frame si vede il cane seduto sulle gambe dell’uomo e con le zampe sul volante, intento a condurre l’automobile. Ovvio che l’arrestato volesse fare solo un video ironico e non certo farsi portare dal cane al pub, tuttavia tanto è bastato e la polizia ha avviato le indagini ed è riuscita a rintracciarlo. La polizia israeliana ha diffuso un comunicato: “Chi commette queste azioni mette in pericolo la propria vita, ma anche e soprattutto quella degli altri.

Continueremo a contrastare queste violazioni e perseguiremo chiunque si renda protagonista di questi atti che mettono in pericolo gli utenti della strada”.