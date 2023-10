Manca davvero pochissimo: a partire dal prossimo 15 ottobre inizierà per Fabio Fazio una nuova avventura televisiva, con lo sbarco su Nove di Che tempo che fa.

In occasione dell’imminente passaggio dalla Rai (che per tanti anni ha ospitato la sua trasmissione) a Nove il conduttore ha avuto l’occasione di rispondere, a modo suo, ad una domanda che da tempo incuriosce il pubblico, relativa al suo stipendio da presentatore.

Quanto guadagna Fabio Fazio a Nove? La risposta del conduttore

C’è chi ha sfruttato il cachet di Fazio a Nove come ennesimo motivo per attaccarlo dopo il suo abbandono dalla Rai, dove ha lavorato per quasi 40 anni. Fazio ha così voluto rispondere una volta e per tutte alla domanda sullo stipendio che guadagnerà con il passagio a Nove, limitandosi a dichiarare: “Quanto guadagno a Discovery? L’aspetto meraviglioso di lavorare nel privato è poter rispondere a questa domanda: fatti miei”.

Sempre parlando di soldi e di cifre Fabio Fazio ha poi aggiunto: