La Rai ha lanciato una vera e propria bordata a Fabio Fazio. Viale Mazzini è rimasta in possesso dei profili social di Che tempo che fa e i fan del conduttore hanno notato strani movimenti ‘virtuali’.

Che tempo che fa: la Rai elimina Fazio dai social

Nelle scorse ore, la Rai ha ripreso in mano i profili social di Che tempo che fa. Questo dettaglio può indicare una sola cosa: gli account sono rimasti a Viale Mazzini e Fabio Fazio non ne ha più alcun controllo. Le pagine Twitter, Facebook e Instagram del programma hanno eliminato tutte le immagini con il volto del conduttore.

Che tempo che fa: i numeri degli account social

Dalla prossima stagione televisiva, Che tempo che fa andrà in onda su La7, Rete dove tutta la squadra di Fazio ha traslocato. A quanto pare, però, la proprietà dei profili social del programma è della Rai. Una mossa che, molto probabilmente, è legata dai numeri dei seguaci: Facebook vanta 1,3 milioni di Mi Piace e 2 milioni di follower, Twitter 560mila seguaci e Instagram circa 600mila follower.

Che tempo che fa: i social si trasformano

TvBlog ha chiarito la mossa della Rai. In sostanza, Che tempo che fa non andrà più in onda su Viale Mazzini, quindi non ha senso tenere attive le pagine. Queste ultime si trasformeranno in “Archivio del programma Rai stagioni 2020-2023”. A Fabio Fazio, quindi, non resta altro che creare nuovi account dedicati al suo programma, che continuerà ad avere lo stesso nome. Per il momento, le notizie riguardanti il format vengono condivise sul profilo privato del conduttore.