Fabio Fognini in lutto: "Hai aspettato che tutta la famiglia fosse presente"

Terribile lutto per Fabio Fognini: il tennista ha perso l’adorata nonna.

L’ultimo pensiero per la familiare, condiviso sui social, ha immediatamente attirato l’attenzione di amici e fan, che si sono stretti attorno al suo dolore.

Fabio Fognini ha affidato ai social l’ultimo messaggio per sua nonna. Il tennista sta vivendo un lutto molto delicato, che lo vede dire addio per sempre ad una delle donne più importanti della sua vita. Via Instagram, ha condiviso una foto di quando era bambino.

Con lui ci sono altri bimbi, presumibilmente fratelli e cuginetti, e al centro della scena c’è la nonna.

A didascalia, Fabio ha scritto:

“Cara nonnina, sono Babo. Scrivo queste righe per salutarti ma anche per far capire al mondo intero chi eri. In questo momento mi vengono in mente moltissime cose ma soprattutto tantissimi bei ricordi! ‘Quando parti?’, mi hai detto la vigilia di Natale quando sono venuto a trovarti insieme ai due monelli… Sei stata una nonna che tutti i nipoti sognerebbero. Sempre presente, sorridente e determinata. D’altronde come fa una donna a portare avanti la sua famiglia SOLA per oltre 30 anni??? E sai, anche se ormai sono diventato papà, credo ancora nelle favole. Hai aspettato che tutta la tua famiglia fosse presente, tutta unita per far sì che venissimo tutti insieme a salutarti. Non è destino lo hai scelto TU! Mi raccomando adesso fai ciò che hai sognato e detto a mamma l’ultima volta che ti è venuta a trovare, vola in alto e stringi tanto Nonno Gino, sicuro lui è li che ti aspetta a braccia aperte. Ai tuoi ‘nipotini’ ci penseremo noi, mostrandogli tutto l’amore del mondo! Ciau Roland… fai buon viaggio”.