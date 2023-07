Fabio Fulco si è sposato con la compagna Veronica Papa. Le foto delle nozze, pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, hanno entusiasmato i fan, ma la confessione dell’attore li ha sorpresi.

Fabio Fulco si è sposato con Veronica Papa

Fiori d’arancio per Fabio Fulco e Veronica Papa. I due si sono sposati lo scorso 14 luglio, nella Basilica di Santa Trofimena a Minori, sulla Costiera Amalfitana. Le nozze, documentare in esclusiva dal settimanale Chi, sono state blindatissime. “Fosse stato per me avrei sposato Veronica su un’isola, in un luogo segreto lontano da tutti”, ha dichiarato l’attore.

Fabio Fulco ha accontentato suo suocero

Anche se Fabio avrebbe voluto un matrimonio segreto, lontano da tutto e tutti, ha accontentato suo suocero. Quest’ultimo sognava una cerimonia in grande per la figlia e l’ha avuta. Fulco ha dichiarato:

“Ho accontentato la famiglia di mia moglie, soprattutto suo padre quando mi ha detto: ‘Lei è la nostra unica figlia, rispettiamo le tradizioni’. Ci siamo dati da fare e ammetto che è stato bellissimo. Sembrava un film della Disney, il nostro giorno più bello”.

Ovviamente, con Fabio e la Papa c’era anche la loro bimba, la piccola Agnes, nata due anni fa, che ha portato le fedi: “Io e Veronica ci siamo girati, temevamo che non venisse da noi… invece è stata magia. Il suo sorriso, i suoi passetti e le fedi sono arrivati insieme con le nostre lacrime“.

Fabio Fulco e Veronica Papa: nozze in grande stile

Dopo il rito in chiesa, Fabio e Veronica hanno festeggiato con le famiglie e gli amici presso il ristorante Torre Normanna di Minori, Salerno. L’attore ha dichiarato:

“L’ho vista entrare con mio suocero… I ragazzi del conservatorio, appena lei è entrata, hanno suonato Mission di Ennio Morricone… Poi le ho alzato il velo e le ho detto: ‘Sei bellissima’. E lei ricordo che tremava e piangeva. Non lo so, eravamo sulle nuvole… Innamorati e felici”.

Dopo il matrimonio, Fulco e Veronica sognano di allargare la famiglia. Per la piccola Agnes arriverà un fratellino o una sorellina? Staremo a vedere.