Fabio Testi, le confessioni intime: “Com’è fare l’amore a 81 anni”

A 81 anni d’età Fabio Testi ha fatto alcune confessioni intime sulla sua vita sotto le lenzuola.

Fabio Testi: la vita sotto le lenzuola

Fabio Testi non ha mai fatto segreto di essere un uomo passionale e di recente, dopo aver messo fine a una storia con una donna più giovane a cui è stato legato per quasi due anni, lui stesso ha rivelato di avere un’amica “speciale”.

In queste ore Testi ha anche rivelato alcuni retroscena sulla sua vita sotto le lenzuola, confessando che per lui sarebbe migliore oggi rispetto a quando era più giovane:

“Com’è fare l’amore a 81 anni? Forse è meglio di quando ne avevo 40, perché si affinano i sensi”, ha rivelato l’attore.

La pensione

Di recente Testi ha dichiarato che, dopo il suo allontanamento dal mondo dello spettacolo, riuscirebbe a vivere solamente grazie a una pensione da 1100 euro.

In tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più in merito alla sua vita privata, ma l’attore oggi preferisce non essere al centro del gossip. Testi è padre di tre figli nati dalla sua passata unione con Lola Navarro: Fabio Junior, Thomas e Trini. Il suo primo figlio l’ha reso nonno di un bambino, Eden.