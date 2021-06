Fabrizio Corona durante un confronto con la polizia ha dichiarato di essere fidanzato con l'ex tronista di Uomini e Donne.

Sophie Codegoni sarebbe la nuova fidanzata di Fabrizio Corona; ex tronista di Uomini e Donne è comparsa in un video di Instagram a casa dell’ex re dei paparazzi.

La dichiarazione di Fabrizio

Fabrizio Corona durante un confronto con la polizia, avvenuto a casa sua a seguito segnalazione dei vicini per schiamazzi notturni, ha dichiarato che Sophie Codegoni sarebbe la sua fidanzata.

Le persone in casa di Corona hanno ripreso il confronto tra l’ex paparazzo e la polizia inquadrando la ragazza seduta al tavolo che indossa gli stessi abiti già sfoggiati qualche ora prima su Instagram “É la mia fidanzata, la mia convivente” afferma lui per spiegare la motivazione della sua presenza in casa.

Sophie e Fabrizio

La ragazza sarebbe consapevole di essere stata filmata a casa di Fabrizio Corona ma non ha risposto riguardo alle indiscrezioni che direbbero essere lei la nuova compagna di Fabrizio.

A lei sono stati attribuiti diversi flirt nell’ultimo periodo ma, l’unico che lei stessa ha smentito è stato quello con il campione della Roma Nicolò Zaniolo.

Della storia d’amore tra Fabrizio e Sophie sono presenti numerosi indizi; primo fra tutti è la presenza dell’ex tronista a casa di Corona. Già prima dell’ammissione però, Sophie era stata avvistata frequentare gli stessi ambienti dell’ex paparazzo.

I due frequenterebbero gli stessi amici e Sophie avrebbe frequentato più volte l’appartamento di Fabrizio Corona come dimostrato dalle storie Instagram pubblicate.

Per il momento Sophie Codegoni non ha commentato nessun flirt in corso e non ha lasciato nessun commento ufficiale come invece avrebbe fatto Fabrizio Corona qualche giorno fa.