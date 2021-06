Irruzione della polizia in casa di Fabrizio Corona, lo sfogo: “Basta, è una persecuzione”

La polizia ha fatto irruzione in casa di Fabrizio Corona: l’episodio ha scatenato l’ira dell’ex paparazzo che ha postato due video e uno sfogo sui social.

L’ex paparazzo Fabrizio Corona si è reso protagonista di un nuovo scontro con la giustizia nel momento in cui alcuni poliziotti hanno fatto irruzione all’interno della sua abitazione per eseguire dei controlli.

Irruzione della polizia in casa di Fabrizio Corona, i video

Nel corso delle ultime ore, Fabrizio Corona ha diffuso tramite i suoi canali social due video, rapidamente diventati virali sul web.

Il filmato postato dall’ex re dei paparazzi mostra la sua rabbia nel momento in cui un gruppo di agenti di polizia irrompe nel suo appartamento situato a Milano che sono giunti sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione per schiamazzi: la segnalazione, infatti, indicava come luogo da verificare proprio la casa del fotografo.

L’arrivo dei militari è stato estremamente criticato dal padrone di casa che ha inveito contro l’ennesima ingiustiziasubita.

Irruzione della polizia in casa di Fabrizio Corona, lo scontro

In uno dei due video postati sul suo account Instagram, Fabrizio Corona intima ai poliziotti che si sono introdotti nella sua abitazione – alla quale hanno avuto libero accesso avendo trovato la porta d’ingresso aperta – di andare via e tornare nel suo appartamento soltanto quando saranno in possesso di un mandato di perquisizione.

In alternativa, l’ex re dei paparazzi – da tempo coinvolto in svariate vicende giudiziarie e alle prese con molteplici problemi con la giustizia – invita gli agenti a uscire di casa e bussare alla porta, attendendo che sia lui ad invitarli a entrare e consentire loro di verificare la situazione presente nell’alloggio.

Irruzione della polizia in casa di Fabrizio Corona, lo sfogo

La spiacevole vicenda, documentata con due video postati su Instagram, è stata corredata anche da un lungo sfogoapparso sul social, attraverso il quale Fabrizio Corona denuncia l’ennesima angheria subita e si appella anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invocando una profonda e radicale riforma della Giustizia.

A questo proposito, infatti, l’ex paparazzo ha dichiarato: