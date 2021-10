Fabrizio Corona, è amore con l’ex di Salmo: la coppia esce allo scoperto

Fabrizio Corona è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma: lui e la modella Sara Barbieri stanno insieme.

Fabrizio Corona è uscito allo scoperto con quella che sarebbe la sua nuova fiamma: si tratta della modella Sara Barbieri, ex fidanzata di Salmo.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri

Sui social Fabrizio Corona ha condiviso un breve filmato in cui lo si vede baciare appassionatamente la modella Sara Barbieri, sua presunta nuova fiamma.

Anche la giovane modella ha ricondiviso il video nelle sue stories. Il nome di Sara Barbieri era già balzato agli onori delle cronache nel 2020, quando la modella era stata mostrata da Salmo nelle sue stories mentre si trovava con tutte le probabilità a casa sua (dove avrebbe trascorso la qurantena per l’emergenza Coronavirus). Al momento né lei né l’ex Re dei paparazzi hanno confermato la liaison.

Sara Barbieri ha lavorato come top model e indossatrice per alcuni importanti brand d’alta moda, ma finora il suo nome non era noto al grande pubblico.

Non è chiaro dove la modella sia nata né quale sia la sua età.

Fabrizio Corona: la vita privata

Fabrizio Corona è famoso per le sue turbolente e fugaci storie d’amore: in passato è stato legato alla modella e showgirl argentina Belen Rodriguez, a Nina Moric (madre di suo figlio, Carlos Maria) e a seguire a Silvia Provvedi.

Nei mesi scorsi l’ex Re dei paparazzi è stato al centro di un gossip riguardante una sua presunta liaison con Asia Argento, mai confermata dai due diretti interessati. Con Sara Barbieri l’amore è destinato a durare? Al momento sui social tutto tace.

Fabrizio Corona: il carcere

Negli ultimi anni Corona è entrato e uscito dal carcere ma di recente la Cassazione ha annullato il provvedimento che lo aveva fatto tornare in carcere nei mesi precedenti.

L’ex Re dei paparazzi è attualmente ai domiciliari, ma sui social non manca di destare scalpore e scatenare polemiche. Proprio la sua condotta sui social (e in alcuni programmi tv) aveva spinto il tribunale di Sorveglianza a chiedere il suo differimento di pena. L’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, si era espresso così:

“Lo sapeva che era un provvedimento ingiusto. Lo sapevamo tutti. E infatti la Cassazione ci ha dato ragione.

E aggiungo che questo caso è emblematico e vale per tutti perché queste cose non devono più succedere. Non solo a Fabrizio, a nessuno.”