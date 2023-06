Fabrizio Corona: "Ecco perché Fedez e Ferragni non parlano di Berlusconi"

Fabrizio Corona ha scagliato una frecciatina infuocata contro Chiara Ferragni e Fedez che, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, non hanno pronunciato parola sull’argomento.

Fedez: Berlusconi e il silenzio dei Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez si sono spesso espressi pubblicamente su tematiche legate all’attualità, alla politica, al sociale e alla cronaca, ma nessuno dei due ha detto una sola parola dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi (avvenuta il 12 giugno). Fabrizio Corona, che sui social ha invece espresso le sue lodi per l’ex premier, in queste ore ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e non ha mancato di scagliare una frecciatina contro i due noti volti social.

“Mi domandavo, poco fa, pensando alla mia discussione con Gemitaiz perché Federico Lucia e Chiara Ferragni non hanno espresso una sola parola, né di cordoglio né di commento, sulla morte di un uomo, un cittadino milanese, un imprenditore che li fa lavorare? Loro che sono degli influencer e che in teoria dovrebbero far pensare e riflettere il loro pubblico… Risposta: sarà forse per le obbligate ideologie politiche che devono rappresentare i coniugi in questo momento politicamente corretto? Per non perdere i contratti?”.

Chiara Ferragni e Fedez al momento non hanno replicato alle sue parole e in tanti si chiedono se lo faranno.