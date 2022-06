Fabrizio Corona in barca con la futura sposa Sara Barbieri: le nozze sono una bufala o ci saranno davvero?

Dopo l’annuncio dell’imminente matrimonio, Fabrizio Corona si gode qualche ora di relax in barca. Al suo fianco, ovviamente, c’è la giovane fidanzata Sara Barbieri. Le nozze saranno celebrate davvero o si tratta dell’ennesima fake dell’ex re dei paparazzi?

Fabrizio Corona e Sara Barbieri in barca

Intervistato dal settimanale Chi, Fabrizio Corona ha parlato per la prima volta apertamente della fidanzata Sara Barbieri. Più giovane di lui di ben 26 anni, la ragazza è riuscita a fare breccia nel suo cuore. Non a caso, l’ex re dei paparazzi ha annunciato che la sposerà. Quando? A suo dire, il prossimo settembre, massimo ottobre, con una cerimonia intima. La rivista Novella2000, dopo la confessione sulle nozze, ha pizzicato Fabrizio e Sara in barca insieme.

I due appaiono piuttosto affiatati e sul volto di Corona spunta finalmente un bel sorriso.

Corona finalmente sereno: merito di Sara?

Sara, modella 22enne, vive da tempo a casa di Fabrizio. Prima di lei, Corona ha collezionato infinite storie d’amore. Alcune sono durate un bel po’, mentre altre sono state lampo. Tre le relazioni più importanti: Nina Moric, che ha sposato e dalla quale ha avuto il figlio Carlos, Belen Rodriguez e Silvia Provvedi.

Con la madre del pargolo Corona è in lotta da anni, mentre la cantante de Le Donatella è uscita dalla sua vita da tempo. L’unica ad aver mantenuto un rapporto di amicizia con lui è Belen. Vecchie fiamme a parte, oggi l’ex fotografo dei Vip è felice accanto a Sara e, forse, riuscirà finalmente a mettere la testa a posto.

Fabrizio e Sara: oltre alle nozze un figlio

Considerando i colpi di testa a cui Fabrizio ci ha abituati, non possiamo affermare con certezza che a settembre sposerà Sara.

In ogni modo, lui sostiene anche che potrebbe avere un figlio con lei e, dulcis in fundo, lasciare l’Italia per trasferirsi a vivere in America. Per questo ultimo desiderio, però, dovrà attendere ancora qualche anno: la sua situazione legale non gli permette ‘fughe’ di questo tipo.