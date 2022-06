Fabrizio Corona si sposa con Sara Barbieri: nozze "intime e famigliari" a settembre 2022.

Fabrizio Corona è pronto per giurare amore eterno alla giovane fidanzata Sara Barbieri. Ad annunciarlo è stato proprio lui, che non ha escluso nemmeno l’arrivo di un figlio. L’ex re dei paparazzi si sposa il prossimo settembre/ottobre.

Fabrizio Corona si sposa

Nozze in vista per Fabrizio Corona. Intervistato dal settimanale Chi, l’ex re dei paparazzi ha annunciato che il prossimo settembre/ottobre sposerà la giovane fidanzata Sara Barbieri. Con 22 candeline all’attivo, la ragazza è al suo fianco da qualche tempo e ha un ottimo rapporto anche con il figlio Carlos Maria, avuto da Nina Moric. La differenza d’età, per stessa ammissione di Fabrizio, non è un problema perché Sara ha “testa e anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita“.

Le nozze di Corona in scena a settembre/ottobre 2022

Corona, di 26 anni più grande della Barbieri, ha ammesso che il matrimonio potrebbe essere celebrato a settembre/ottobre 2022. Ha dichiarato:

“Sara è importante, è diversa, sì, è una storia importante per me. (…) Nozze? Certo, io Sara la sposo, noi due ci sposiamo. (…) A settembre, magari ottobre”.

Non è la prima volta che Fabrizio annuncia un matrimonio.

Qualche tempo fa sosteneva di essrre pronto per giurare amore eterno ad un’imprenditrice, poi la donna è finita nel dimenticatoio. Questa volta, però, ha assicurato che fa sul serio.

Dopo il matrimonio un figlio, perché no?

Corona sogna in grande e, dopo il matrimonio, che sarà “intimo e familiare“, potrebbe anche arrivare un figlio. Ha voglia di diventare ancora padre e non l’ha nascosto, così come sogna di trasferirsi a vivere in America.