Fabrizio Corona, la dedica al figlio Carlos per il suo compleanno

Fabrizio Corona, il giorno del compleanno di suo figlio Carlos, gli fa una dedica sui social per ricordargli il suo affetto.

Fabrizio Corona, nel giorno del ventesimo compleanno di suo figlio Carlos, decide di dedicargli alcune parole cariche d’affetto e stima nei suoi confronti. Insieme, i due hanno voluto festeggiare in Sicilia, optando per una festa in grande stile poco distante da Catania, luogo in cui si trovano in vacanza.

Fabrizo Corona e la dedica a suo figlio Carlos: il messaggio sui social

Fabrizio Corona, reduce da una vita tutt’altro che serena, ha colto l’occasione per dimostrare a suo figlio Carlos, che compie 20 anni, tutto il suo affetto di padre. Sui social scrive: “Non importa quello che è stato, non importa se la nostra vita è stata complessa e travagliata, non importa se sei dovuto crescere tra milioni di difficoltà.

Ciò che importa è che, nonostante tutto, tu sia la persona più pura e speciale che esista e che illumini tutto ciò che ti circonda, amando follemente tutta la tua famiglia. Auguri, amore mio! Farò di tutto per renderti felice e sereno, fino a quando ci sarò saremo inseparabili, poi toccherà a te!”. A corredo del suo messaggio, sceglie una foto in cui abbraccia e bacia il figlio.

Il luogo dei festeggiamenti per il compleanno di Carlos

La serata dedicata a Carlos ha avuto luogo a bordo piscina, all’Esagono Beach Club di Aci Castello. La festa ha coinvolto alcuni amici di famiglia, compresa la nuova compagna di Corona, la modella Sara Barbieri, che dovrà sposare entro quest’anno. Cena e musica disco hanno impreziosito il compleanno del neo-ventenne.