Nina Moric è tornata sui social dopo un lungo periodo di assenza e si è mostrata assieme al figlio Carlos, avuto dalla precedente relazione con Fabrizio Corona. Come fa notare Leggo, l’ex modella croata aveva spesso fatto riferimenti a Carlos, parlandone come il suo unico grande amore. Secondo le affermazioni di Fabrizio Corona a Belve, sembra che il rapporto tra madre e figlio si fosse gravemente compromesso. Tuttavia, Nina e Carlos hanno smentito l’ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona: il rapporto tra Nina e Carlos

Carlos e sua madre Nina sono apparsi insieme nelle storie social di quest’ultima. Il ragazzo afferma in una di esse: “Io non ce l’ho con il popolo di Instagram“. Nina Moric, ridendo, sottolinea: “Ce l’hai sempre avuta con il popolo di Instagram, pazzo”.

Corona, il figlio Carlos: “Popolo di IG accanito”

Carlos risponde dunque a mamma Nina: “Loro ce l’avevano con me, mi dicevano ma tu hai i discorsi scritti. Non sono io che ce l’ho con voi ma voi con me, questa è la verità. Non è uno sfogo, il popolo di Instagram era accanito, torce e forconi, io dovevo andare al rogo, a testa in giù come Mussolini appeso, cose di altri mondi, sto scherzando, ma bisogna trovare un compromesso”.

Fabrizio Corona: la verità del figlio Carlos

Riferendosi probabilmente a Corona, Nina Moric va avanti dicendo: “Gli altri parlano a vanvera. Chi ti ha descritto aveva intenzione di descrivere se stesso, non te”. Carlos a questo punto risponde: “Chi ha parlato aveva interesse di andare in tv ed essere pagato e dire le cose per gratificare il suo ego. Io vorrei dire le cose come stanno, secondo me. Il problema è che la gente, anche per colpa mia, ha un’idea distorta delle cose. Quello che dicono che mia madre è sparita, non è così, e non c’è nessuna guerra in atto, nessuno ha offeso o insultato, c’è stato un grande chiacchiericcio. Io posso vedere mio padre, mia madre, quando voglio, siamo persone civili”.