Fedez ha postato una serie di foto su Instagram, condividendo con i fan alcuni momenti del suo compleanno trascorso in famiglia a seguito del malore che lo ha costretto a tornare in ospedale per alcuni giorni. Il rapper, inoltre, ha voluto svelare ai followers un’importante notizia relativa alla sua salute.

Fedez posta le foto del compleanno in famiglia dopo il malore

Domenica 15 ottobre. Fedez festeggia 34 anni. Nel giorno del suo compleanno, il rapper ha ricevuto una buona notizia dai medici che lo hanno in cura. A seguito del recente problema di salute che lo ha visto recentemente costretto al ricovero in ospedale, il suo quadro clinico è migliorato in modo notevole. Dopo le due ulcere che gli hanno causato emorragie e hanno reso necessario procedere con delle trasfusioni, l’artista ha comunicato ai followers che i risultati dei controlli a cui si è sottoposto dopo le dimissioni dello scorso 6 ottobre sono positivi.

Oltre a confermare il miglioramento della sua salute, nelle sue Instagram Storie, il marito di Chiara Ferragni ha anche svelato di aver avuto il via libero dai medici per prendere l’aereo.

L’annuncio: “Oggi è una giornata importante”

“Grazie a tutti per gli auguri. Oggi è una giornata importante, non tanto per il mio compleanno, non mi interessa. Ho fatto gli esami del sangue, l’emocromo, il sangue è ok, i dottori mi hanno dato il permesso di volare a Manchester per il concerto dei Blink 182“, ha detto Fedez. Ai followers, il rapper ha spiegato di aver temuto di non poter assistere al concerto della sua band preferita a causa del suo quadro clinico e di aver voluto condividere la sua gioia con i fan.

Nelle storie postate su Ig, per tutto il tempo in cui il rapper ha parlato, la moglie Chiara è sempre stata presente, mostrandosi sorridente alle sue spalle.

Gli auguri di Chiara Ferragni

In occasione del compleanno del marito, l’influencer ha condiviso un post su Instagram per fargli gli auguri. “Tantissimi auguri di buon compleanno a mio marito Fedez. La prima foto è quella di noi che vedo di più, perché è quella che appare sul mio telefono ogni volta che mi chiama”, ha scritto. “Grazie per aver creato una famiglia con me, grazie per essere sempre al mio fianco, nei momenti belli e brutti. Ti amo, buon compleanno”, ha aggiunto, accompagnando le parole con una serie di scatti che la ritraggono insieme al rapper.

“E sono 34 anni. Grato alla mia famiglia per tutto l’amore che riesce a darmi ogni giorno. Grazie a tutti per gli auguri”, ha scritto invece Fedez sul suo profilo, condividendo con i followers due foto scattate insieme ai figli, poco prima di spegnere le candeline.