Facebook e Instagram diventeranno a pagamento in UE? La mossa in risposta alle preoccupazioni delle autorità

Meta sta attualmente valutando la possibilità di implementare account a pagamento su Facebook e Instagram all’interno dell’Unione Europea. Questa mossa è stata riportata dal New York Times e sembra essere una risposta alle crescenti attenzioni e preoccupazioni delle autorità europee. L’intenzione di Meta è quella di offrire agli utenti la scelta di abbonamenti a pagamento, i quali consentirebbero di usufruire dei servizi senza l’intrusione di pubblicità. Questa opzione rappresenterebbe un’alternativa al tradizionale servizio basato sulla pubblicità, che si basa sull’analisi dei dati personali degli utenti.

Facebook e Instagram diventeranno a pagamento in UE? La spunta blu a pagamento

L’introduzione di Meta Verified in Italia fa parte dell’espansione globale di questo prodotto, come annunciato da Mark Zuckerberg sul suo canale Instagram Broadcast”, ha aggiunto, come riporta il sito di fanpage.it. La spunta blu sarà disponibile per l’acquisto diretto su Instagram e Facebook, mediante il pagamento dell’opzione “spunta blu”, gli utenti potranno ottenere un badge di verifica che attesta l’autenticità del loro profilo e conferma che l’account è stato verificato tramite un documento d’identità.