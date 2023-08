Stop ai costi aggiuntivi per i bonifici istantanei: il Parlamento europeo vota a favore della riforma dei pagamenti nell'area Sepa, inviare denaro in pochi secondi non sarà più un lusso per pochi

Aria di riforme all’Eurocamera. L’Ue è a lavoro sui pagamenti digitali. L’obiettivo stavolta è quello di rendere gli accrediti istantanei un’operazione standard per il trasferimento di denaro all’interno dell’area Sepa (Area unica dei pagamenti in euro), riducendone i costi e aumentandone così la preferenza.

Bonifici istantanei: come si svolgono e quanto costano?

«Pecuniae citissime percurrunt» dicevano gli antichi Romani per dire che i soldi finiscono in fretta. Ma è anche vero – letteralmente – che si muovono in fretta: in dieci secondi, al massimo. Dal conto corrente di chi vuole inviarli a quello di chi deve riceverli. Una grande comodità, peccato che finora sia stata poco sfruttata a causa dei costi troppo elevati: un bonifico istantaneo può costare fino a venticinque euro e, inoltre, non tutti gli istituti bancari offrono questo servizio. Introdotta nel 2017, questa tipologia di bonifico può essere richiesta in qualsiasi momento – ventiquattro ore su ventiquattro – e per effettuarla servono l’Iban del conto da accreditare e il codice BIC/SWIFT della banca di destinazione. Esattamente come in un bonifico standard, per completare l’operazione è necessario indicare l’importo da trasferire e la causale; il tutto viene poi processato da una piattaforma interbancaria che si occupa di completare il processo. Fino al 30 giugno 2019, tramite i bonifici immediati potevano essere trasferiti fino a quindicimila euro per operazione, ma dal 1° luglio dello stesso anno la soglia si è alzata a centomila euro (tuttavia ogni banca può fissare una soglia massima). Con la nuova riforma, infine, l’Ue mira a rendere disponibili i bonifici istantanei in tutti gli istituti bancari dell’area Sepa, anche se provenienti da conti correnti tenuti in valute diverse dall’euro.