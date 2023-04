Faenza, anziana scappa da Rsa e raggiunge un albergo di Rimini

Un’anziana di 81 anni è scappata dalla Rsa in cui era ospitata a Faenza (Ravenna). L’arzilla signora ha preso dunque un treno in direzione Riviera raggiungendo un vecchio albergo di Rimini in cui era solita alloggiare quando era bambina durante le vacanze. Tuttavia, una volta giunta a destinazione, la vecchietta ha scoperto che la struttura alberghiera fosse chiusa. Il titolare dell’Hotel Flora ha raccontato che la donna aveva il desiderio di tornare; non aveva portato con sé una valigia, ma aveva solamente un’agendina e un portamonete.

Anziana fugge da Rsa: il racconto del titolare dell’hotel

Intervistato a Pomeriggio 5, il proprietario dell’Hotel Flora ha ricostruito quanto accaduto: “Voleva tornare qui. Non aveva nemmeno una valigia ma aveva un portamonete e un’agendina. Era elegantissima, quando l’ho vista l’ho riconosciuta. Era convinta di poter tornare in vacanza qui come faceva quarant’anni fa”.

La struttura alberghiera era chiusa

Il titolare dell’hotel avrebbe dunque spiegato alla signora che l’albergo era chiuso e le ha quindi consigliato un altro hotel gestito da un suo amico che avrebbe potuto ospitarla, ma l’81enne avrebbe insistito nel voler rimanere lì. Come informa TgCom24, poco dopo sono intervenute le forze dell’ordine e l’anziana è stata portata in un luogo sicuro in attesa dell’arrivo dei famigliari.