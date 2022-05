Federica Benincà svela il sesso del figlio e cita La casa di Carta

Federica Benincà svela il sesso del figlio che aspetta dal calciatore Ettore Gliozzi e cita La casa di Carta.

Federica Benincà, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha svelato il sesso del primo figlio che aspetta dal calciatore Ettore Gliozzi. La 27enne ha anche svelato il modo in cui ha reagito quando il ginecologo le ha comunicato la notizia.

Federica Benincà svela il sesso del figlio

Per Federica Benincà sono lontani i tempi in cui, a Uomini e Donne, veniva scelta dal tronista Marco Cartasegna. Dal 2018, l’ex corteggiatrice è fidanzata con il calciatore Ettore Gliozzi e adesso sta per diventare mamma per la prima volta. Nelle ultime ore, la ragazza ha svelato ai fan il sesso del bimbo che porta in gremo: è un maschietto oppure una femminuccia?

Femminuccia in arrivo per Federica ed Ettore

Nessun baby shower all’ultima moda, ma una semplice foto scattata in riva al mare. Federica è in costume da bagno e copre il pancione con una tutina da neonato di color rosa. A didascalia ha scritto:

“Ti aspettiamo piccoletta”.

La Benincà e il compagno aspettano una bellissima femminuccia. Quando ha annunciato di essere in dolce attesa, ovvero nella giornata della festa della mamma, l’ex corteggiatrice era al quinto mese. Pertanto, la bimba dovrebbe venire alla luce intorno a metà settembre.

Come hanno reagito alla scoperta del sesso?

Federica, tramite una serie di Instagram Stories, ha ammesso che quando ha scoperto il sesso del primo figlio è rimasta poco sorpresa.

Il motivo? La sua famiglia è composta da molte donne. Per spiegare meglio ai fan la sorpresa ricevuta, la Benincà ha citato la serie tv La casa di Carta. Nello specifico, ha condiviso un frame che ritrae la protagonista Nairobi quando pronuncia la celebre frase “Inizia il matriarcato“.