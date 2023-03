Federica Panicucci fatta fuori da Mattino Cinque: l'indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni dell’ultima ora, Federica Panicucci potrebbe essere stata fatta fuori da Mattino Cinque. La conduttrice sarebbe al centro di un grande cambiamento voluto da Mediaset.

Federica Panicucci fatta fuori da Mattino Cinque?

Federica Panicucci, dopo anni di onorato servizio, potrebbe dire addio a Mattino Cinque. Stando a quanto si legge sul settimanale Oggi, la conduttrice sarebbe al centro di un grande cambiamento voluto da Mediaset.

Le indiscrezioni su Federica Panicucci

La Panicucci, anche se dovesse davvero abbandonare Mattino Cinque, resterebbe a Mediaset. Federica, da anni al timone del programma mattutino di Canale 5 accanto a Francesco Vecchi, potrebbe lasciare lo show per approdare in uno show serale. Secondo le indiscrezioni, l’addio e la nuova avventura televisiva dovrebbero andare in scena il prossimo autunno.

Federica Panicucci: nuova avventura su Italia 1

In attesa di scoprire qualcosa in più sul suo addio a Mattino Cinque, Federica Panicucci sta per tornare su Italia 1 con la seconda edizione di Back to School. I personaggi che comporranno la classe della quinta elementare sono: Awed, Ivan Cattaneo, Carmen Di Pietro, Gigi e Ross, Aldo Montano, Pierpaolo Pretelli, Riki, Soleil Sorge, Natasha Stefanenko e Walter Zenga.