Federica Panicucci: “Non vogliamo indagare sulla malattia di Fedez”

Federica Panicucci parla della malattia di Fedez, ma blocca un ospite che prova a fare una diagnosi.

Federica Panicucci, nel corso dell’ultima puntata di Mattino 5, ha parlato della malattia di Fedez. La conduttrice, però, ha immediatamente bloccato un ospite che cercava di comprendere quale fosse il male che ha colpito il rapper.

Federica Panicucci: la malattia di Fedez

Durante l’ultima puntata di Mattino 5, Federica Panicucci ha parlato dell’annuncio di Fedez in merito alla malattia che l’ha colpito. La conduttrice ha mostrato il video che Federico Lucia ha postato sui social, poi ha dato la parola agli ospiti. Tra questi ce n’è stato uno che ha riportato in auge alcune dichiarazioni che il marito di Chiara Ferragni ha fatto tempo fa. In questa occasione, Fedez aveva parlato del rischio di una sclerosi multipla.

Federica ha immediatamente bloccato l’ospite, facendo una precisazione che è piaciuta ai fan del rapper.

Federica blocca un ospite

La Panicucci ha dichiarato:

“Non vogliamo nemmeno approfondire… A noi al momento non interessa indagare… Non ci interessa indagare con morbosità su ciò che sta succedendo a Fedez…. Questa lunga storia ha colpito tutti noi… E tutti coloro che lo seguono, e credetemi sono milioni di follower”.

Federica avrebbe potuto cavalcare l’onda della “morbosità”, ma da brava conduttrice ha preferito mantenere pulita la sua trasmissione.

L’intervento di Patrizia Groppelli

A dare man forte al ‘blocco’ della Panicucci è intervenuta Patrizia Groppelli. Quest’ultima ha dichiarato:

“Noi vediamo Fedez sempre stra positivo, un po’ guascone… A me ha colpito profondamente… Ha voluto condividere con noi una storia drammatica, che si spera avrà un lieto fine…”.

In effetti, le parole di Fedez e il suo sguardo disperato hanno colpito tutti. Perfino Fabrizio Corona, che l’ha sempre attaccato, gli ha espresso la sua vicinanza.