Federica Pellegrini ha dato alle stampe la sua autobiografia intitolata Oro. All’interno del libro, la campionessa non ha raccontato soltanto i successi e le cadute sportive, ma anche la sua vita sentimentale. In particolare, ha raccontato un aneddoto sull’ex fidanzato Luca Marin.

Federica Pellegrini tra Luca Marin e Filippo Magnini

Si intitola Oro ed è il libro in cui Federica Pellegrini ha raccontato tutta la sua vita. Non solo l’aspetto legato alla carriera sportiva, ma anche la sfera sentimentale. La campionessa di nuoto ha parlato con estrema chiarezza anche del triangolo che l’ha vista al centro della scena durante i Mondiali di Shanghai del 2011. All’epoca Federica era fidanzata con Luca Marin, ma perse la testa per Filippo Magnini. Erano tutti e tre compagni di squadra, ma successe qualcosa che distrusse gli equilibri.

Il racconto di Federica Pellegrini

Federica ha candidamente ammesso di aver tradito Luca con Filippo. Ovviamente, all’epoca non immaginava che il fidanzamento con Magnini sarebbe stato lungo. La Pellegrini si sentiva “innamorata come un’adolescente” e Marin notò il suo distacco. La campionessa ha raccontato:

“Ha cominciato a stare male, a non mangiare e a dimagrire tantissimo. Era sospettoso, inquieto. E non aveva torto. (…) Il giorno in cui lo avevo lasciato mi aveva chiesto se c’era un altro e io avevo negato”.

Nonostante i sospetti di Marin, la sera stessa della rottura, Federica prova a raggiungere la camera di Magnini. “Ma potevo mai sapere che lui stava appostato dietro lo spioncino per sorprendermi?“, ha scritto la Divina.

La lite tra Federica Pellegrini e Luca Marin

Tra Federica e Luca scoppia una prima lite, ma lei riesce a calmarlo. Due sere dopo, però, scoppia la tragedia. La Pellegrini si intrufola in camera di Filippo e Marin scopre tutto. La Divina ha raccontato:

“Apro la porta, esco dalla camera, mi guardo in giro: via libera. Raggiungo la stanza di Filippo, ma sul più bello sentiamo picchiare selvaggiamente contro la porta: ho sentito tutto, uscite fuori o vi ammazzo! Io e Filippo non apriamo. Luca è fuori di sé, sarebbe finita a botte”.

Federica e Filippo, bloccati in camera, non possono fare altro che chiedere l’intervento dei dirigenti della Nazionale. Questi ultimi calmano Marin, ma poi pretendono un chiarimento tra gli ex fidanzati. La Divina ha raccontato: