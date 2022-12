Blitz dei vigili urbani alla festa di Natale che Federico Fashion Style ha organizzato nel suo salone di Napoli.

Il parrucchiere dei Vip, nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, non ha voluto sospendere il party.

Federico Fashion Style: blitz dei vigili alla festa natalizia

Negli ultimi tempi, Federico Fashion Style ha fatto discutere parecchio per la fine burrascosa del suo matrimonio. Al contrario, il parrucchiere dei Vip può dirsi più che soddisfatto della sua vita lavorativa. Tra i saloni e le ospitate in tv, Lauri se la passa bene.

Forse è proprio per festeggiare questi traguardi che ha voluto organizzare una festa natalizia nel suo negozio di Napoli. “Vi aspettiamo numerosi per il Christmas party. Festa che si terrà nel salone del nostro negozio mercoledì 21 dicembre alle 21:30. Non puoi mancare. Dress code: paillette, glamour. Il salone è quello all’interno del palazzo Coin al Vomero“, si legge sulla locandina dell’evento. Il party, con Valeria Marini come ospite d’eccezione e tanti altri Vip o presunti tali tra i presenti, ha visto il blitz dei vigili urbani.

Perché i vigili sono intervenuti al party?

Il Mattino ha scritto:

“Stop alla festa all’interno di Coin. Il blitz dei vigili urbani in via Scarlatti, sotto il comando del capitano Gaetano Frattini, si è consumato mercoledì sera, in occasione del ‘party natalizio’ organizzato dal parrucchiere dei vip”.

La polizia municipale ha fatto incursione alla festa di Federico Fashion Style perché, a causa di un disguido burocratico, il parrucchiere non era in possesso di tutte le autorizzazioni del caso.

Il Comune di Napoli ha fatto sapere:

“Evidentemente pensavano che l’evento potesse essere considerato una festa privata. Il richiedente ha dichiarato che la manifestazione si sarebbe svolta anche in area pubblica, richiedendo contestualmente la concessione di suolo pubblico di 100 metri quadrati. L’occupazione di suolo pubblico non può essere richiesta contestualmente alla Scia, trattandosi di un provvedimento concessorio”.

Federico Fashion Style se ne frega: la festa natalizia va avanti

Quanto accaduto alla festa natalizia di Federico Fashion Style è spiegato meglio da Il Messaggero.

Si legge: