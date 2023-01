Federico Fashion Style coming out a Verissimo: "Ho capito di amare le persone del mio stesso sesso"

Federico Fashion Style coming out a Verissimo: "Ho capito di amare le persone...

Si tratta dell’argomento forte della settimana, se non del mese, a Verissimo: Federico Fashion Style ha deciso di rilasciare un’intervista a Silvia Toffanin per dire tutta la sua verità riguardo alla sua vita sentimentale.

L’hair staylist dei vip molte volte era finito al centro delle curiosità del pubblico per quanto riguarda la sua sessualità ed il 21 gennaio 2023 ha avuto la possibilità di raccontarsi al grande pubblico italiano.

Federico Fashion Style fa coming out: “Ho capito di amare le persone del mio stesso sesso”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, l’hair stylist ha detto la sua verità: “Io tre anni fa sono andato da Letizia e le ho detto ‘io non posso darti ciò che desideri, perché ho capito, anzi ci sono nato, credo di amare le persone dello stesso sesso.

[…] ho provato delle esperienze e ho capito che era una cosa che mi faceva stare bene. Lei era consapevole del fatto che fossi omosessuale. Io non ho mai mentito la mia omosessualità dicendo non è vero. Se io domani decido di dire a mia figlia ’tuo papà è omosessuale’ devo essere io a dirglielo in una certa maniera”.

L’attacco di Rosica

Diversi esperti del mondo del gossip avevano già fiutato odore di scoop anticipando l’uscita dell’intervista e dicendo la loro.

Tra i tanti che hanno parlato prima di Federico Fashion Style, anche il suo avversario social: Alessandro Rosica, secondo cui l’unico motivo dell’intervista sarebbe stato: “Prendere fior di quattrini e far coming out davanti tutta Italia”