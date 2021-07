Federico Fashion Style: ecco quanto costa un trattamento nel nuovo salone di Napoli

Curiosi di conoscere i prezzi del nuovo salone di bellezza inaugurato da Federico Fashion Style a Napoli? I costi vi sbalordiranno

Pochissimi giorni fa, il frizzantissimo Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, ha inaugurato il suo nuovo salone nello store Coin in via Scarlatti a Napoli. Come c’era da immaginarsi, la festa è stata un successone, come rimarcato dallo stesso hair stylist sul suo profilo Instagram.

“Vi amo NAPOLI, il vostro calore di domenica mi ha riempito il cuore di gioia! Eravate tantissimi e pieni di energia! Grazie a tutte le persone che hanno reso tutto ciò possibile!”.

Così ha dunque scritto Federico nel suo post riferendosi al nuovo salone partenopeo, che sarà anche la location della quinta stagione de “Il Salone delle Meraviglie” su Real Time.

Federico Fashion Style cambia rotta commerciale

A stupire i tanti presenti all’evento – e non solo – sono stati tuttavia i prezzi del nuovo “tempio della bellezza” del capoluogo campano. Dopo le molte polemiche scaturite proprio in merito ai costi dei suoi trattamenti, Federico Fashion Style pare dunque aver preso una piega del tutto diversa. Sul sito web dell’esperto di tendenze, i prezzi appaiono infatti pienamente in linea con gli altri saloni di bellezza italici.

Un semplice taglio donna costa per esempio 28 euro, che salgono a 48 euro se si sceglie di farsi acconciare da Federico in persona.

Per shampoo e piega invece il costo è pari soltanto a 15 euro.