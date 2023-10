Federico Fashion Style: Francesca Fagnani lo sbugiarda sugli autoinviti

Federico Fashion Style è stato sbugiardato da Francesca Fagnani in merito ai suoi autoinviti in tv.

Federico Fashion Style è stato ospite a Belve e, durante la registrazione dell’episodio, Francesca Fagnani ha fatto presente che il manager dell’hair stylist avrebbe più volte contattato il programma al fine di farvi partecipare il suo assistito.

Francesca Fagnani sbugiarda Federico Fashion Style

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è stato ospite a Belve, dove è tornato a parlare del suo coming out e della sua controversa rottura da Letizia Porcu (madre di sua figlia Sophie Maelle). Francesca Fagnani, durante la registrazione, ha fatto presente che più volte il manager dell’hair stylist avrebbe contattato il programma. “Senta, il suo agente è da tantissimo tempo che mi propone la sua presenza qui, noi siamo felicissimi di averla. Ma perché lei è giusto per questo programma?”, ha chiesto Fagnani, a cui Federico Fashion Style ha replicato affermando che avrebbe risposto con assoluta trasparenza a tutte le sue domande.

In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla sua vita privata visto che, dopo la rottura da Letizia Porcu, l’hair stylist ha affermato di essere impegnato sentimentalmente. Finora la sua storica ex non ha mai replicato pubblicamente alle sue parole, e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.