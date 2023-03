Fedez continua ancora ad essere assente dai social nonostante lui e Chiara Ferragni abbiano smentito di essere in crisi. La questione ha finito per allarmare i suoi fan.

Fedez: l’assenza sui social

Da settimane ormai Fedez continua a essere assente sui social e in tanti tra i suoi fan stanno dimostrando di essere preoccupati per lui visto che, nelle sue ultime apparizioni social, Fedez era apparso visibilmente stanco e provato e aveva dimostrato inoltre di avere un insolito problema di balbuzie. Chiara Ferragni, che si trova a Parigi per seguire le sfilate della Paris Fashion Week, al momento non ha rotto il silenzio sulla questione né si è più mostrata in compagnia del marito.

Nei giorni scorsi però i due si sono mostrati mano nella mano, segno che la loro unione non sia in crisi come vociferato nelle settimane precedenti.

La mamma di Fedez, che è anche sua manager, in queste ore ha scritto sui social: “L’ignoranza e l’invidia sono il male del mondo”. In tanti si chiedono se il suo messaggio fosse un riferimento a suo figlio e in tanti sono in attesa di saperne di più sulle condizioni del rapper, che per il momento continua a mantenere il massimo riserbo.