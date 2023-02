Tutti sono in attesa di rivedere Fedez in occasione di Sanremo 2023. Scopriamo insieme chi è.

Fedez sarà ospite durante la serata cover a Sanremo 2023.

Il rapper milanese duetterà con gli Articolo 31 in un Medley degli Articolo 31. Scopriamo chi è Fedez, la sua carriera e la sua vita privata.

Fedez, chi è il cantante ospite a Sanremo 2023: carriera musicale e televisiva

Il suo nome è Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ed è nato a Milano il 15 ottobre 1989. La sua carriera musicale è iniziata molto presto, dato che al quarto anno di Liceo Artistico ha lasciato gli studi per dedicarsi compeltamente alla musica.

Dopo alcuni EP e Mixtape Fedez pubblica il suo primo album nel 2011, il titolo è “L’isola che non c’è“. Nello stesso anno esce anche l’album “Il mio primo disco da venduto“.

La carriera del rapper milanese è in ascesa e dal 2016 inizia un collaborazione con J-Ax, degli Articolo 31. Il duo riscuote un successo di pubblico e critica grazie a singoli diventati delle vere e proprie Hit.

Fedez e J-Ax hanno pubblicato l’album “Comunisti col Rolex” (2017). Dopo l’album “Paranoia” uscito nel 2019, Fedez si allontana dalla musica per un paio di anni.

Nel 2021 è uscito il suo ultimo album “Disumano“, preceduto da numerose trovate pubblicitarie. Prima dell’uscita dell’album Fedez partecipò a Sanremo per la prima volta con il brano “Chiamami per nome“, in coppia con Francesca Michielin.

Oltre alla musica, Fedez è noto anche per aver preso parte ad alcune trasmissioni, tra queste: “Celebrity Hunted” (come concorrente in coppia con Luis Sal), “Lol – Chi ride è fuori“(come conduttore), “X-Factor” (come giudice dal 2014 al 2018 e nel 2022).

Fedez, inoltre, conduce insieme all’amico Luis Sal il podcast “Muschio Selvaggio“, dove inivita ospiti famosi con cui parla di numerose tematiche.

Dalla relazione con Chiara Ferragni alle sue battaglie: la vita privata di Fedez

La vita privata di Fedez è molto chiacchierata. Il rapper milanese è sposato con l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni. I due sono noti come: The Ferragnez. La coppia ha due figli: Leone e Vittoria.

Nel mese di marzo 2022 Fedez aveva annunciato ai suoi fan di essere affetto da un tumore al pancreas.

Il rapper milanese è anche molto noto per le sue battaglie sui diritti civili.

In molte occasioni Fedez si è scontrato con personaggi pubblici dando vita a delle vere e proprie lotte a colpi di tweet e storie Instagram.