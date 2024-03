Fedez, come sta dopo cinque mesi dalle trasfusioni per il tumore

E’ passato un po’ di tempo da quando Fedez ha dovuto affrontare un periodo molto difficile della sua vita. In queste ore è tornato a parlare di come sta.

Fedez a cinque mesi dalle emorragie

Fedez ha condiviso una ig stories mentre si trovava in palestra. Il noto artista ha così spiegato che sono passati cinque mesi dalle emorragie interne. Finalmente adesso sta recuperando alcuni chili. Piano piano, come ha voluto spiegare, sta tornando a vivere.

Cosa era successo a Fedez

Per chi non lo sapesse, cinque mesi fa, Federico si era sottoposto ad una colonscopia. Il risultato aveva evidenziato delle emorragie interne. In quel periodo Fedez ha anche parlato molto dell’importanza delle donazioni di sangue.

Fedez, due anni dal tumore

Inoltre, per Fedez sono passati anche due anni dall’operazione per il tumore al pancreas. In queste ore, sui social, l’artista ha voluto condividere anche questo ricordo ed ha postato una serie di foto di quel periodo, tra scatti in ospedale e con i medici.

A tal proposito, qualche followers dei Ferragnez ha commentato il post di Fedez lamentando il fatto che il rapper non avesse condiviso alcuna foto con Chiara Ferragni che, nonostante i rapporti di oggi, a quel tempo fu estremamente vicina al marito.