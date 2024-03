Secondo quanto riportato dal Corriere ci sarebbe stata una lite tra Chiara Ferragni e Fedez, al termine della festa di compleanno della figlia Vittoria.

Lite tra Chiara Ferragni e Fedez: cosa è successo?

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera ci sarebbe stato un duro confronto fra l’influencer e il cantante, in procinto di separarsi.

Fedez si sarebbe allontanato, accompagnato dalla sua assistente, dopo il litigio con Chiara Ferragni. Sarebbe stata la mamma, Tatiana, a rincorrerlo e a cercare di calmarlo. «Federico basta», gli avrebbe detto.

Fedez e Chiara Ferragni al compleanno della piccola Vittoria

Al momento i diretti interessati non hanno commentato questa indiscrezione che li riguarda. Si sono limitati a pubblicare delle foto con la piccola sui loro rispettivi social:

Fedez ha pubblicato alcuni scatti scrivendo: «Tanti auguri piccola Iaia». Lo stesso ha fatto Chiara Ferragni: «Auguri, bimba magica, ogni giorno che passa mi rendi più fiera di essere la tua mamma».

Il like sospetto di Chiara Ferragni contro Fedez sui social

Dopo la lite al compleanno di Vittoria, si parla di Chiara Ferragni per alcuni movimenti che stanno facendo discutere gli utenti sui social. Uno su tutti, un like sospetto, che i più hanno interpretato come una frecciatina al rapper.