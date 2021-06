Fedez e Chiara Ferragni: la replica al Codacons sulla richiesta di ritiro della clip ‘Mille’

Dopo la richiesta del Codacons di ritirare il video del suo nuovo singolo ‘Mille’, ecco la replica particolare di Fedez insieme alla moglie Chiara Ferragni

La scorsa settimana il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha chiesto il ritiro dell’ultimo video di Fedez dal titolo Mille, uscito da pochissimi giorni. Secondo l’associazione, infatti, la clip del rapper lombardo insieme a Orietta Berti e Achille Lauro sarebbe una pubblicità occulta alla Coca-Cola.

Il Codacons contro Fedez

Dopo la promozione del marchio Nike in occasione del Concertone del primo maggio e il sostengo alla causa del Ddl Zan, il Codacons ha dunque ravvisato nel nuovo lavoro del cantante “una pubblicità camuffata da brano musicale che viola le regole disposte dall’Antitrust”.

Proprio in merito a tale accusa, i Ferragnez hanno deciso di replicare insieme a mezzo social, sostanzialmente prendendo la questione con grande ironia. Chiara Ferragni e Fedez hanno difatti registrato un video su TikTok usando come sottofondo musicale proprio la hit estiva e il ritornello intonato da Orietta Berti che canta: “Hai risolto un bel problema, ma poi me ne restano mille…”.