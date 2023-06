Le tensioni fra Luis Sal e Fedez sono iniziate ben prima del recente drama che ha travolto i due ex amici: nelle scorse ore alcuni utenti del web particolarmente utenti hanno infatti fatto notare che, in tempi non sospetti, i due già si erano beccati a Muschio Selvaggio. Ecco dunque cos’è riemerso dai meandri della rete.

Fedez fa arrabbiare Il Masseo a Muschio Selvaggio: il video

La clip che è stata ricaricata online sulla scia dell’enorme polemica fra i due fondatori del podcast è riferita alla puntata di Muschio Selvaggio nella quale era presente il celebre youtuber Il Masseo, da tempo amico del rapper di Paranoia Airlines.

Ad un certo punto, nel corso della discussione, Fedez interrompe il suo ospite, che si indispettisce e risponde, furioso: “Tu parli sopra ai c**** di ospiti e li interrompi durante anche ragionamenti molto interessanti”. Fedez a questo punto fa pubblica ammenda, tutto questo mentre il collega Luis Sal non resiste e si toglie la soddisfazione di bacchettarlo a sua volta, a modo suo.

il masseo lo disse unico vero dio il masseo vai luis sal sono con te pic.twitter.com/wMtoB2zLT8 — giada tarantè ; (@okitasck) June 9, 2023

Luis Sal bacchetta Fedez a Muschio Selvaggio: le prime tensioni prima della rottura

Alla luce della reazione de Il Masseo all’atteggiamento poco carino e professionale di Fedez, Luis Sal inizia così ad applaudire l’ospite che ha avuto il coraggio di riprendere il rapper. “Bravo tienilo in riga” dichiara Luis Sal, felice che qualcuno finalmente avesse detto all’artista quello che in molti, anche nei commenti, pensavano di lui.