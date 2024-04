Fedez e Miss Georgia, flirt in corso? Mistero per la foto cancellata

Fedez e Miss Georgia, flirt in corso? Mistero per la foto pubblicata e poi cancellata.

Possibile che Fedez abbia un flirt in corso con Miss Georgia 2018? La ragazza risponde al nome di Nini Gogichaishvili e ha condiviso sui social la stessa foto del rapper per poi eliminarla. Cosa c’è sotto?

Fedez e Miss Georgia: flirt in corso?

Nelle ultime ore, il nome di Fedez è stato accostato a quello di Nini Gogichaishvili, Miss Georgia 2018. Possibile che i due abbiano un flirt in corso? Il gossip è partito perché entrambi hanno condiviso sui social la stessa foto.

Fedez e Nini Gogichaishvili: la foto condivisa sui social

Fedez e Miss Georgia 2018 hanno pubblicato sui social la stessa foto: un quadro di una mostra di Los Angeles. Possibile che i due siano andati insieme all’esposizione? La domanda, considerando la fine del matrimonio tra il rapper e Chiara Ferragni, sorge spontanea.

Miss Georgia cancella la foto ‘con’ Fedez

Ad accendere ancora di più il gossip è stata la mossa social di Miss Georgia 2018. Nini, dopo aver pubblicato la stessa foto di Fedez, l’ha cancellata. Come mai? Al momento non è dato saperlo. Sia Federico Lucia che la modella non hanno confermato né tantomeno smentito il gossip. Ricordiamo che il rapper è in vacanza a Miami con i figli Leone e Vittoria.