Fedez e Rovazzi: dopo anni di gelo c’è la rimpatriata

Fedez e Rovazzi si sono rivisti dopo anni: è andato tutto bene?

Dopo anni di lontananza, finalmente Fedez e Fabio Rovazzi si sono rivisti. Sembra che il rapper e marito di Chiara Ferragni possa fare pace in futuro con tutti i suoi ex soci. Solo una congettura al momento, nulla di sicuro.

Eppure bisogna ricercare i trascorsi dei due ex artisti per farsi un’idea: Fabio e Fedez avevano lavorato assieme per diverso tempo, finché la loro collaborazione non si è interrotta a causa di alcune incomprensioni. Dopo anni di noncuranza, i due sono stati avvistati insieme. Da ricordare inoltre come Fedez ha recentemente taggato sui social un altro noto ex socio: J-Ax. Ma come sarà andato l’incontro tra Fedez e Fabio Rovazzi?

Fedez e Rovazzi insieme al concerto di Tananai

Fedez e Fabio Rovazzi sono stati avvistati insieme lo scorso 16 maggio al concerto di Tananai. Dopo l’intervento all’addome, l’artista milanese è tornato ad esibirsi su un palcoscenico, questa volta al Fabrique di Milano. Anche Rovazzi si trovava lì. I due si sono rincontrati e hanno scambiato qualche chiacchiera: l’incontro sembra essere avvenuto in un clima di cordialità.

C’era una volta Newtopia

Fedez, Fabio Rovazzi e J-Ax hanno iniziato a collaborare sotto l’etichetta Newtopia fondata nel 2013 dall’ex Articolo 31 e dal rapper di Buccinasco.

Nel 2018 i due artisti hanno chiuso il progetto e il rapporto tra i due si è rovinato. Più di una volta Fedez ha dichiarato di essere rimasto deluso dai suoi amici, ma ora sembra essere tornato sui suoi passi e qualcosa potrebbe cambiare adesso. Secondo quanto informa Webboh, Fedez e J-Ax potrebbero tornare a collaborare a breve come ai vecchi tempi. Sarà così?