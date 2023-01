Fedez fa uno scherzo a Chiara: la reazione della Ferragni è epica

Nelle ultime ore è diventato virale uno scherzo che Fedez ha fatto alla moglie Chiara Ferragni utilizzando un gioco della figlia Vittoria.

La reazione dell’imprenditrice è diventata virale in un lampo.

Fedez fa uno scherzo a Chiara: la reazione della Ferragni

Non è la prima volta che Fedez fa uno scherzo alla moglie Chiara Ferragni e il video fa il giro dei social. Il rapper, tramite il suo profilo Instagram, si è mostrato intento a giocare con uno dei tanti tablet della figlia Vittoria. Il giochino in questione serve per imparare l’alfabeto e ad ogni lettera corrisponde un oggetto.

Ad un certo punto, Federico chiama Chiara nel salone ed esclama: “Amore stasera si…“. Il giochino di baby V completa la frase con la parola “tromba“.

La reazione di Chiara è epica

Chiara, restando impassibile, ha replicato: “Magari!“. Fedez è scoppiato a ridere e fingendo imbarazzo ha risposto: “Ah“. A didascalia del video, ha aggiunto: “Mi ha spiazzato“.

Lo scherzo di Fedez è virale

Neanche a dirlo, il video dello scherzo di Fedez a Chiara è diventato virale in un lampo.

Molto probabilmente, altri papà che posseggono lo stesso giochino improvviseranno sui social lo stesso sketch. Ormai, ogni cosa che fanno i Ferragnez fa tendenza.